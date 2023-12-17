اليوم السابع
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فصائل فلسطينية: استهدفنا موقعى "صوفا وحوليت" فى غلاف غزة بالصواريخ

الأحد، 17 ديسمبر 2023 12:30 م
فصائل فلسطينية: استهدفنا موقعى "صوفا وحوليت" فى غلاف غزة بالصواريخ استهداف بالصاروخ
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت فصائل فلسطينية عن استهداف موقعي "صوفا وحوليت" في غلاف غزة بالصواريخ، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الفصائل: "استهدفنا مركبة للمستوطنين وتجمعا للاحتلال في الخليل".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 19 ألف شهيد وأكثر من 46 الف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.

 

 







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