فرنسا تطالب بهدنة فورية ودائمة فى قطاع غزة

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صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الأحد، بأن بلادها تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في غزة وتدعو إلى "هدنة جديدة فورية ودائمة" في ظل استمرار الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.



وأكدت كولونا، عقب مباحثات أجرتها مع نظيرها الإسرائيلي خلال زيارتها إلى إسرائيل، على أهمية التوصل لهدنة دائمة ، مبررة ذلك بأن "عددا كبيرا للغاية من المدنيين قتلوا"، داعية في الوقت نفسه إلى عدم نسيان ضحايا هجمات حماس.



ومن جانبه، شدد إيلي كوهين على موقف الحكومة الإسرائيلية الذي يعتبر أن الدعوة إلى وقف إطلاق النار "خطأ" و"هدية لحماس"، التي نفذت هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.



ووصلت وزيرة الخارجية الفرنسية إلى إسرائيل اليوم الأحد للقاء نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في تل أبيب، في حين شنت إسرائيل غارات جديدة على قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في "دير البلح" اليوم، وتزداد التوترات في المنطقة مع استمرار الحرب في غزة.



وبالإضافة إلى المباحثات الرسمية، من المتوقع أن تلتقي كولونا بعائلات الرهائن الفرنسيين.

ومن المقرر أن تتوجه الوزيرة الفرنسية بعد ذلك إلى الضفة الغربية المحتلة لإجراء محادثات مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي.