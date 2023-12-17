فئات لها حق ركوب القطارات مجانا وأخرى تحصل على تخفيضات تصل لـ70%.. تفاصيل

كتب ـ سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع قائمة بالفئات من ركاب السكة الحديد ، التي تحصل على تخفيضات كبيرة وتذاكر مجانية، على أنواع مختلفة من القطارات، ومنهم العاملين بالقطاع العام، وطلبة المدارس، والأطفال من (4 -10) سنوات، أصحاب المعاشات، ومرضي الأورام السرطانية، وذوي الهمم ومكفوفى البصر.

وتمنح الهيئة للأطفال من سن (4) إلى 10 سنوات تخفيضاً قدره (50%) بالقطارات المكيفة والعادية.

وتقوم الهيئة بصرف اشتراكات بدعم من قيمة أجور السفر للطلبة المنتظمين بالمدارس والجامعات والمعاهد من محل الإقامة لمحل الدراسة - 98 % بالدرجة العادية تحيا مصر، و97 % قطارات ذات التهوية، و90 % قطارات الثالثة المكيفة.

كما تقوم الهيئة بصرف اشتراكات للعاملين بالقطاع العام بتخفيض %70 من قيمة أجور السفر بقطارات ( تحيا مصر ) على جميع الخطوط بين محل الإقامة ومكان العمل.

ويتم صرف تذاكر لذوي الهمم والمرافق إن وجد بتخفيض 50% لكل منهم لجميع قطارات الركاب بالهيئة بما في ذلك قطارات النوم بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي او المكاتب التابعة لها.

كما يحصل أصحاب المعاشات على تخفيض 50% بعد تقديم استمارة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضح بها الدرجة المصرح بها للسفر مع بطاقة الرقم، ويطبق على من هم سبعين عام فاكثر يتم صرف تذكرة مجانية بالقطارات العادية (تحيا مصر بموجب بطاقة الرقم القومي.

وبالنسبة لمرضى السرطان، يتم استخراج كارت ذكي من مكتب الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بالقاهرة موضح به بيانات وصورة المريض بموجب خطاب من المستشفي ومختوم بختم شعار الجمهورية موضح بها المرافق إن وجد، ويجدد الكارت مع كل بداية عام ميلادي، ومسموح بالحجز علي قطارات الدرجة الثانية والثالثة المكيفة وذات التهوية الديناميكية برحلة ذهاب واخري عودة في نفس اليوم الواحد بدون أي نقدية.

وأكدت الهيئة بأن جميع التذاكر المخفضة بالقطارات المقرر لها حجز ويتم الحجز من خلال شبابيك التذاكر قبل استقلال القطار تفادياً لدفع الأجرة بالإضافة إلى الغرامة المقررة.