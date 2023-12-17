غرق صياد فى مياه بحيرة البرلس بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى صياد مصرعه، غرقًا أثناء عمله في الصيد ببحيرة البرلس في كفر الشيخ، وتم انتشال جثمانه ونقله، لمشرحة مستشفى البرلس المركزي.

تلقت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، إشارة بوصول جثمان "إبراهيم.د.ح"، في 29سنة، ويقيم بمركز البرلس، جثة هامدة بادعاء سقوطه في مياه بحيرة البرلس خلال عمله في مهنة الصيد.

جرى انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الصياد المتوفى، وتبين أن سبب وفاته اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في وفاته، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وبالعرض على نيابة مركز البرلس صرحت بدفن الجثة.