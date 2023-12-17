اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 ديسمبر 2023 01:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

غرق صياد فى مياه بحيرة البرلس بكفر الشيخ

الأحد، 17 ديسمبر 2023 01:14 ص
غرق صياد فى مياه بحيرة البرلس بكفر الشيخ جثه - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى صياد مصرعه، غرقًا أثناء عمله في الصيد ببحيرة البرلس في كفر الشيخ، وتم انتشال جثمانه ونقله، لمشرحة مستشفى البرلس المركزي.

تلقت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، إشارة بوصول جثمان "إبراهيم.د.ح"، في 29سنة، ويقيم بمركز البرلس، جثة هامدة بادعاء سقوطه في مياه بحيرة البرلس خلال عمله في مهنة الصيد.

جرى انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الصياد المتوفى، وتبين أن سبب وفاته اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في وفاته، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وبالعرض على نيابة مركز البرلس صرحت بدفن الجثة.

 

 







كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

اخبار الحوادث

غرق شاب

غرق صياد




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة