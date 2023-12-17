اليوم السابع
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طرح القمح اليوم بالبورصة المصرية للسلع لتوفيره لأصحاب المطاحن

الأحد، 17 ديسمبر 2023 02:00 ص
طرح القمح اليوم بالبورصة المصرية للسلع لتوفيره لأصحاب المطاحن القمح
كتب مدحت وهبة

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تعقد البورصة المصرية للسلع اليوم الأحد، الجلسة رقم 102 للتداول على سلعة القمح  المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل وأقل من المتداول في الأسواق، وتهدف البورصة الى تقليل حلقات تداول المنتجات للحد من غلاء الأسعار.

على جانب آخر تستمر الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في استيراد القمح لاستمرار تأمين مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر حيث سبق  وأعلنت عن ممارسة لشراء القمح المستورد من العديد من المناشء، وأن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية والشحن من 10 إلى 20 يناير 2024 و/أو من 21 إلى 31 يناير 2024  .

 







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