اليوم السابع
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ضبط شقيقين متهمين بقتل طالب في الجيزة

الأحد، 17 ديسمبر 2023 12:36 م
ضبط شقيقين متهمين بقتل طالب في الجيزة حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات.. باستقبالها جثة (طالب - مقيم بدائرة القسم)، وبها جرح طعنى نافذ بالجسم وتوفى أثر إصابته.

بالفحص أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن حدوث مشاجرة بين المتوفـى وشقيقين (بائع ملابس متجول "له معلومات جنائية" ،وعامل - مقيمان بدائرة القسم) لاعتراضهما على وقوف المجنى عليه أمام فرش الملابس الخاص بهما بالمنطقة سكنهم، فتعدى خلالها البائع على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والأداة المستخدمة فى الواقعة.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







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