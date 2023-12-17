اليوم السابع
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ضبط المتهم بسرقة 1.5 مليون جنيه من سيارة بالإسكندرية

الأحد، 17 ديسمبر 2023 12:40 م
ضبط المتهم بسرقة 1.5 مليون جنيه من سيارة بالإسكندرية سرقة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من (مدير مالى بشركة إستيراد وتصدير- كائنة بدائرة القسم)، أنه حال قيامه بإيقاف سيارته الملاكى بجراج الشركة محل عمله وبداخلها (مبلغ مالى خاص بالشركة "مليون و500 ألف جنيه")، وعقب إنتهاء عمله وعودته للسيارة إكتشف سرقة المبلغ المالى.
 
بالفحص وإجراء التحريات أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق بذات الشركة - مقيم بدائرة القسم). بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة مستغلاً طبيعة عمله بالشركة، وأضاف بأن السيارة كانت مفتوحة وقت إرتكاب الواقعة.
 
 أرشد عن مبلغ (مليون و430 ألف جنيه ) وقرر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية. 
 






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