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صعود البورصة بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع بتداولات 2.7 مليار جنيه

الأحد، 17 ديسمبر 2023 02:55 م
صعود البورصة بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع بتداولات 2.7 مليار جنيه البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.682 تريليون جنيه. 
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 24792 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 29859 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10552 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 5450 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 7877 نقطة.






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