اليوم السابع
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شويجو يهنئ المحاربين القدامى الروس فى يوم قوات الصواريخ الاستراتيجية

الأحد، 17 ديسمبر 2023 12:58 ص
شويجو يهنئ المحاربين القدامى الروس فى يوم قوات الصواريخ الاستراتيجية وزير الدفاع الروسى
أحمد علوى

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هنأ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الأفراد العسكريين في يوم قوات الصواريخ الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذا الفرع من القوات الروسية يمثل حماية موثوقة للبلاد من التهديدات الخارجية.

وقال شويجو: "زملائي الجنود والضباط والعلماء والمصممين والعاملين في المجمع الصناعي العسكري، أهنئ الجميع وأشكركم على خدمتكم الواعية، أتمنى لكم الصحة الجيدة والسعادة والرفاهية والمزيد من النجاح لصالح الوطن".

وأضاف شويجو:" منذ إنشائها، ظلت قوات الصواريخ الاستراتيجية حاميا موثوقا به من التهديدات الخارجية، وضامنا للأمن القومي والاستقرار الاستراتيجي".

وشدد على أن قوات الصواريخ الاستراتيجية اليوم مسلحة بأنظمة صاروخية استراتيجية فريدة لا مثيل لها مع استعداد قتالي عال.

كما أشار إلى التدريب المهني الممتاز والمسؤولية والانضباط لأفراد قوات الصواريخ الاستراتيجية، والتي تسمح لهذا الفرع من القوات المسلحة "بإتقان التعامل مع الأسلحة الحديثة بنجاح، والقيام بالواجب القتالي، والاستعداد للوفاء الفوري بالمهام".

 

 







روسيا

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المحاربين القدامى الروس

قوات الصواريخ الاستراتيجية

اخبار روسيا




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