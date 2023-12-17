سكرتير عام محافظة سوهاج ورئيس مدينة طهطا يتفقدان آثار حريق الأكشاك.. صور

سوهاج - محمود مقبول

انتقل اللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، والمحاسب عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، إلى مكان حريق أكشاك طهطا الذى نشب اليوم، بعدد 17 كشكا للباعة أسفل كوبرى ساحل طهطا العلوى، دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح.

تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، لحصر الخسائر وأسماء أصحاب الأكشاك والتعرف على أسباب الحريق وملابساته بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

ترجع الواقعة عقب تمكن قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بعدد 17 كشك للبائعين أسفل كوبرى ساحل طهطا العلوى أعلى السكة الحديد، دون حدوث إصابات بشرية أوخسائر بالأرواح وأنحصرت التلفيات فى إحتراق بعض من محتويات المحلات، ورجحت التحريات المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربائى من أحد الأكشاك.

جاء ذلك عقب تلقى الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بعدد من الأكشاك الخاصة بالباعة أسفل كوبر طهطا العلوى المار على السكة الحديد وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده والحد من إنشاره.

وبالفحص تبين من خلال التحريات عقب الإنتقال والمعاينة بنشوب الحريق بعدد 17 كشك خاصة بالباعة مقننة أوضاعهم أسفل كوبرى ساحل طهطا المار أعلى سكك حديد طهطا نشب الحريق بأحد الأكشاك وأمتدت النيران يمينا ويسارا إلى باقى الأكشاك مما نتج عنه إحتراق بعضها بالكامل والبعض الأخر حريق جزئى والبعض لم تصل إليها النيران تم إخلاء المنطقة وتمت السيطرة على الحريق وإخماده عقب الدفع بسيارة إطفاء إلى مكان الحريق.

نتج عن الحريق إحتراق محتويات الأكشاك بالكامل ولا توجد خسائر أو إصابات بشرية بين أصحاب الأكشاك أو بين المشاركين فى عملية الإطفاء ورجحت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى من أحد الأكشاك تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم العرض على الجهات المعنية لإجراء شئونها وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحريق.

الحريق اليوم



السكرتير العام يتفقد مكان الحريق



تمركز سيارة إطفاء بمكان الحريق