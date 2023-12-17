اليوم السابع
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رفع 113 طن مخلفات وقمامة من حى العامرية ثان بالإسكندرية

الأحد، 17 ديسمبر 2023 10:11 ص
رفع 113 طن مخلفات وقمامة من حى العامرية ثان بالإسكندرية رفع المخلفات بقري العامرية بالإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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كثف حى العامرية ثان فى الإسكندرية أعمال رفع المخلفات والقمامة بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للارتقاء بمستوى النظافة العامة.
 
وأشار حى العامرية ثان بالإسكندرية برئاسة محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، إلى أن إدارة الرصد البيئى وإدارة المتابعة الميدانية وجميع الإدارات المعنية، قاموا ضمن أعمال النظافة ورفع الكفاءة بالمناطق الآتية "الناصرية القديمة ونجع حفيظ ورسلان والكينج والكابلات والسفن وأسفل الكوبري ورفع صناديق القمامة وقرية فلسطين"، وكذلك أعمال النظافة والتجريف وتفريغ  حاويات القمامة والإشراف علي أعمال رفع المخلفات بحمولات 113 طنا، وما زلت حملات رفع القمامة والمخلفات مستمرة بشوارع حى العامرية ثان.






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