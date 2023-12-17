"راية القابضة" تطرح من 30 لـ35% من أسهم "راية للتكنولوجيا" بالنصف الأول من 2024

كتبت هبة السيد

كشف حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية لمجموعة شركات راية القابضة، أن الشركة تعتزم طرح ما بين 30 إلى 35% من أسهم تابعتها "راية لتكنولوجيا المعلومات"، خلال النصف الأول من 2024.

وأضاف أن "راية لتكنولوجيا المعلومات" تنمو بمعدلات قوية للغاية إذ تعاظم حجم أعمالها بالشكل الذى بات مناسبا للحضور في سوق الأسهم المصرية.

يُذكر أن "راية للنظم" وشركاتها التابعة حققت إيرادات في التسعة شهور الأولى من 2023، بقيمة 4.8 مليار جنيه بنمو قدره 80% عن نفس الفترة من العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى الارتفاع الكبير في نشاط تركيب وتوريد وصيانة أجهزة الصراف الآلي للبنوك المحلية، وكذلك أنشطة مراكز البيانات الرقمية الحديثة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية لمجموعة شركات راية القابضة، أن بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس سيتولى مهام إدارة مهمة إدارة طرح "راية لتكنولوجيا المعلومات".

ولفت حسين، إلى أن "راية لتكنولوجيا المعلومات" باتت مستوفاة كافة شروط القيد والطرح في البورصة المصرية، إذ تم تجهيزها لتلك الخطوة منذ فترة بعيدة.

وأشار إلى أن حجم إيرادات "راية لتكنولوجيا المعلومات" يبلغ نحو 5 مليارات جنيه حاليًا، مرجحًا تسجيلها معدلات نمو تبلغ 30% خلال العام المقبل.

وأكد الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية لمجموعة شركات راية القابضة، أن الأخيرة ما زالت تدرس شكل الطرح المحتمل بالتعاون مع مستشاريها وعلى رأسهم "هيرميس"، موضحا أن جزءًا منه قد يُخصص لزيادة رأس المال وآخر للتخارج الجزئي.

وشدد حسين، أن "راية لتكنولوجيا المعلومات" تمتلك خطة توسعية كبيرة سواء في السوق المحلية او بمنطقة الخليج العربي، إذ تعتزم زيادة حجم أعمالها في السوق السعودية بجانب الاستحواذ على شركة محلية.