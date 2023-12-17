رئيس جامعة بنها: استغلال جميع منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، على أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وتطوير منشآت الجامعة والسير على خطى المشروعات الحيوية لتحقيق الاستدامة، وتوثيق موارد وأصول الجامعة، لتعظيم مواردها.

جاء ذلك خلال جولته لتفقد الاستراحات، والمبنى الفندقي بالجامعة بهدف متابعة إجراءات تجهيزها استعداد لاستقبال الطلاب الوافدين والزائرين بجامعة بنها، رافقه خلال الجولة رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

كما أجرى رئيس جامعة بنها جولة تفقدية بمجمع الملاعب بالجامعة رافقه خلالها وكلاء كلية التربية الرياضية.

وشملت الجولة أيضا تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى، أعمال الامتحانات الشفوي والعملي بكلية التربية الرياضية، كما تفقد رئيس الجامعة ملاعب كرة القدم وكرة السلة، موجهاً بضرورة الصيانة الدائمة للملاعب من اجل الحفاظ عليها وتوفير بيئة مشجعة لممارسة الأنشطة الطلابية لجميع الطلاب.