حركة فتح: الولايات المتحدة اصطدمت بموقف أهل غزة الرافض للتخلى عن القطاع

كتب محمد عبد العظيم

قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إن إسرائيل تستهدف عدم قيام دولة فلسطينية، والولايات المتحدة تقدم دعما غير محدود لنتنياهو، متابعا: "نتنياهو يشكل خطرا كبيرا على المنطقة والمنظومة الدولية ويعمل على زيادة التصعيد الجاري".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في قناة "القاهرة الإخبارية": الولايات المتحدة اصطدمت بموقف الشعب الفلسطيني الذي رفض التخلي عن قطاع غزة، لافتا إلى أنه يجب العمل على توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 19 ألف شهيد وأكثر من 46 الف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.