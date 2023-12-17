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جدول امتحان نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

الأحد، 17 ديسمبر 2023 07:42 م
جدول امتحان نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024 امتحانات ـ ارشيفية
كتبت - مرام محمد

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اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023 /2024، وذلك بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
 
وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، حسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على النحو التالي:
 
-يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.
 
-يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
 
-يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة.
 
-يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.
 
-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.
 
-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).
 
وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجداول التى تم اعتمادها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
 
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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

 

 
 
 
 
 






امتحانات

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024

الشهادة الاعدادية2024

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية بالجيزة 2024

جدول امتحانات نصف العام للشهادة الاعدادية بالجيزة 2024

طلاب الشهادة الاعدادية

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول




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