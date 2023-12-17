ثور طليق يعطل حركة القطارات لمدة ساعة فى محطة أكبر مدن نيوجيرسى.. فيديو

كتبت: شيماء عبد المنعم

شق ثورًا طليقًا طريقه إلى قضبان السكك الحديد فى نيوارك، أكبر مدن ولاية نيوجيرسى، ما أدى إلى عرقلة سير القطارات لفترة من الوقت، نهاية الأسبوع الماضى، قبل أن يتم الإمساك به، حسبما ذكرت السلطات الأمريكية.

HOOFING IT: Commuters from New Jersey to New York experienced delays due to some unusual congestion — when a bull on the loose made its way onto the tracks. https://t.co/5Vm1P4aMOC pic.twitter.com/2M2U4euT5s — ABC News (@ABC) December 14, 2023

وقف الثور ذو اللون البنى المحمر والقرون الطويلة داكنة الأطراف على القضبان فى محطة نيوارك بن، ما دفع الشرطة إلى وقف سير القطارات بين نيوجيرسى ومحطة نيويورك بنسلفانيا لنحو ساعة، حسب موقع bbc.

ثم حاصرت عناصر الشرطة الثور فى منطقة مسيجة على بعد نحو 4.8 كيلومتر من المحطة، بحسب بيان صادر عن مدير السلامة العامة فى نيوارك، فريتس فراجيه، الذى أضاف أنه تم إرسال الثور إلى محمية حيوانات محلية، كما ذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.



ثور يقتحم سكة حديدة

ولم يتضح على الفور كيف أصبح الثور طليقا، ومن هو مالكه، وأى تفاصيل أخرى بشأنه، لكن ليست هذه هى المرة الأولى التى يعثر فيها على ثور طليق فى نيوارك، ففى عام 2006 استغرق الأمر من السلطات 10 ساعات للإمساك بثور كان يتجول فى المدينة، وفق شبكة إن بى سى نيوز، التى أضافت أنه قبل عامين من ذلك، هرب ثور من الذبح وتجول فى أنحاء نيوارك قبل أن يتم الإمساك به.