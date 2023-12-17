اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 ديسمبر 2023 02:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

ثور طليق يعطل حركة القطارات لمدة ساعة فى محطة أكبر مدن نيوجيرسى.. فيديو

الأحد، 17 ديسمبر 2023 02:09 م
ثور طليق يعطل حركة القطارات لمدة ساعة فى محطة أكبر مدن نيوجيرسى.. فيديو ثور يعطل حركة القطارات في أمريكا
كتبت: شيماء عبد المنعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شق ثورًا طليقًا طريقه إلى قضبان السكك الحديد فى نيوارك، أكبر مدن ولاية نيوجيرسى، ما أدى إلى عرقلة سير القطارات لفترة من الوقت، نهاية الأسبوع الماضى، قبل أن يتم الإمساك به، حسبما ذكرت السلطات الأمريكية.

وقف الثور ذو اللون البنى المحمر والقرون الطويلة داكنة الأطراف على القضبان فى محطة نيوارك بن، ما دفع الشرطة إلى وقف سير القطارات بين نيوجيرسى ومحطة نيويورك بنسلفانيا لنحو ساعة، حسب موقع bbc.

ثم حاصرت عناصر الشرطة الثور فى منطقة مسيجة على بعد نحو 4.8 كيلومتر من المحطة، بحسب بيان صادر عن مدير السلامة العامة فى نيوارك، فريتس فراجيه، الذى أضاف أنه تم إرسال الثور إلى محمية حيوانات محلية، كما ذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ثور يقتحم سكة حديدة
ثور يقتحم سكة حديدة

ولم يتضح على الفور كيف أصبح الثور طليقا، ومن هو مالكه، وأى تفاصيل أخرى بشأنه، لكن ليست هذه هى المرة الأولى التى يعثر فيها على ثور طليق فى نيوارك، ففى عام 2006 استغرق الأمر من السلطات 10 ساعات للإمساك بثور كان يتجول فى المدينة، وفق شبكة إن بى سى نيوز، التى أضافت أنه قبل عامين من ذلك، هرب ثور من الذبح وتجول فى أنحاء نيوارك قبل أن يتم الإمساك به.







ثور

حركة القطارات

ولاية نيوجيرسي

مدينة نيوارك الامريكية

تعطل حركة القطارات بامريكا

ثور يعطل حركة القطارات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة