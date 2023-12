ثور طليق يعطل حركة القطارات لمدة ساعة فى محطة أكبر مدن نيوجيرسى.. فيديو

شق ثورًا طليقًا طريقه إلى قضبان السكك الحديد فى نيوارك، أكبر مدن ولاية نيوجيرسى، ما أدى إلى عرقلة سير القطارات لفترة من الوقت، نهاية الأسبوع الماضى، قبل أن يتم الإمساك به، حسبما ذكرت السلطات الأمريكية.

HOOFING IT: Commuters from New Jersey to New York experienced delays due to some unusual congestion — when a bull on the loose made its way onto the tracks. https://t.co/5Vm1P4aMOC pic.twitter.com/2M2U4euT5s