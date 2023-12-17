تعرف على شروط الالتحاق بالمشروع القومي للموهبة الحركية في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تقرر فتح الباب لقبول دفعة جديدة من الأطفال للمشروع القومى للموهبة الحركية.

وأوضح أن مديرية الشباب والرياضة بالشرقية قررت فتح التقدم للاطفال من مواليد " 2015 _ 2016 _ 2017". وفقا للشروط الموضحة بالاعلان وهى:

1-أن يكون الطفل من مواطني جمهورية مصر العربية ويتمتع بالجنسية المصرية.

2- يكون سن المتقدم يتوافق مع المرحلة السنية المطلوبة والمعلن عنها بالمشروع.

3- أن يتمتع بالسلامة الصحية والنفسية والبدنية والذهنية.

4- أن لا يكون الطفل مقيد بأي اتحاد رياضي.

5- التوقيع على إقرار ولى الأمر باشتراطات وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالمشروع.

6- أن ينطبق عليه الشروط ويجتاز المتقدم الاختبارات والقياسات المعدة من قبل اللجنة العلمية للمشروع.

المستندات المطلوبة: أصل شهادة ميلاد الطفل مميكنة) وصورة منها، و صورة بطاقة الرقم القومي لولى أمر الطفل،و عدد 6 صور شخصية للطفل.

و على من يرغب في التقدم للإلتحاق بالمشروع تقديم المستندات المطلوبة لمديرية الشباب والرياضة، ادارة الاداء الرياضي - الدور الثالث .

ويهدف المشروع :اعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيما للمنتخبات القومية للوصول المنصات التتويج .

و توفير فرص اکبر لانتقاء المواهب الرياضية للالعاب الرياضية الأولمبية تنسيقا وتكاملا مع المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وتوجيه الاطفال للانشطة الرياضية الموهوبين والمتميزين فيها بطرق علمية مقننة .

و اکتشاف وانتقاء الموهبة الرياضية وتوجيهها للنشاط الرياضي التخصصي في سن مبكر .

إمداد المشروعات القومية للموهبة بوزارة الشباب والرياضة والاتحادات والأندية بالمواهب المتميزة رياضيا .

تحسين أداء المشاركات المصرية في البطولات الدولية والعالمية والأولمبية لتحقيق اكبر عدد من الميداليات .