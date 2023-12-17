اليوم السابع
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تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف الطالبية لجلسة 18 فبراير

الأحد، 17 ديسمبر 2023 01:56 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف الطالبية لجلسة 18 فبراير المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية"، لجلسة 18 فبراير للمرافعة.
 
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.

وعن عقوبة التظاهر نص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.

 







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