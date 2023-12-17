اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بولندا تستقبل أكثر من 24 ألف لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

الأحد، 17 ديسمبر 2023 07:00 ص
بولندا تستقبل أكثر من 24 ألف لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة اللاجئين الاوكرانيين
أ ش أ

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية استقبال 24 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى نحو 17.7 مليون شخص.
 
وذكر راديو بولندا في نشرته الإنجليزية أن 22 ألف لاجئ أوكراني غادروا بولندا الجمعة عائدين إلى بلادهم مرة أخرى؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن نحو 15.9 مليون شخص.
 
يشار إلى أن بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.






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