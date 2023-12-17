اليوم السابع
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الأحد، 17 ديسمبر 2023 05:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بوتين: ليس لدينا مصلحة للدخول في قتال مع دول حلف الناتو

الأحد، 17 ديسمبر 2023 04:14 م
بوتين: ليس لدينا مصلحة للدخول في قتال مع دول حلف الناتو رئيس روسيا فلاديمير بوتين
أ ش أ

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قال رئيس روسيا فلاديمير بوتين إن بلاده ليس لديها سبب ولا مصلحة جيوسياسية ولا اقتصادية ولا سياسية ولا عسكرية للقتال مع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).


وأضاف بوتين - في تصريحات متلفزة، وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "أن موسكو مهتمة بإقامة علاقات مع دول الحلف، ونحن مهتمون بتطوير العلاقات مع دول الناتو".


ووصف تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن موسكو قد تهاجم دول حلف شمال الأطلسي بالـ"سخيفة ومجازية"، قائلًا "هذا أمر سخيف تمامًا، واعتقد أن بايدن يدرك ذلك، وهذا مجرد كلام لدعم استراتيجيته غير الصحيحة ضد روسيا، ويتعين على واشنطن أن تأخذ موسكو في الاعتبار وتجد أرضية مشتركة معها".







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فلاديمير بوتين

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حلف شمال الأطلسى




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