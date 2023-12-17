بابا الفاتيكان يحتفل بعيد ميلاده الـ87.. ثالث أكبر بابا فى تاريخ الكنيسة الكاثوليكية

فاطمة شوقى

يحتفل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، اليوم 17 ديسمبر بعيد ميلاده الـ87، ليصبح ثالث أكبر بابا فى تاريخ الكنيسة الكاثوليكية حتى الآن، وذلك بعد البابا ليو الثالث عشر الذى توفى عن عمر يناهز 93 عاما، ووكليمنت الثاني عشر، الذي توفي عن عمر يناهز 88 عامًا.

وأشارت صحيفة كوبى الإسبانية إلى أن البابا فرانسيس ولد فى بونيس آيريس الأرجنتينية عام 1936 وانتخب فى 13 مارس 2013 عن عمر يناهز 76 عاما، ويقول دائما إنه يعتقد أن فترة حكمه ستكون الأقصر فى الفاتيكان ، حيث قال فى مقابلة أجريت معه عام 2015 "لدى شعور بأن بابويتى ستكون الأقصر ".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الواضح أن حدس البابا فشل فى ذلك حيث أنه فى عام 2012 سيكون أكمل 11 عاما من الباباوية .

يعتبر بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، واحدا من أبرز الشخصيات العامة فى العالم، واقترب من كرسى البابوية عام 2005، فبعد وفاة البابا يوحنا بولس الثانى، حصل على ثانى أكبر عدد من الأصوات فى المجمع البابوى، لكن البابا بنديكت السادس عشر حصد أكبر عدد من الأصوات.

وهو بالترتيب، بابا الكنيسة الكاثوليكية السادس والستون بعد المائتين، بدءًا من 13 مارس 2013.

تلقى البابا تعليمه الابتدائى فى مدرسة للآباء الساليزيان فى إحدى ضواحى بيونس آيرس، أما مدرسته الإعدادية فكانت متخصصة فى التقنيات الكيميائية.

وتشير بعض المصادر إلى حصوله على شهادات دراسة عليا فى الكيمياء فى وقت لاحق من جامعة بوينس آيرس.