انطلاق قمة بين اليابان وآسيان ​​وسط تصاعد التوترات مع الصين في البحار الإقليمية

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انطلقت اليوم الأحد قمة بين اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والتي من المتوقع أن تتبنى رؤية مشتركة تؤكد التعاون الأمني ​​وسط تصاعد التوترات مع الصين في البحار الإقليمية.



وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أنه من المتوقع أن يتفق زعماء اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا اليوم على توسيع نطاق علاقاتهم في المجالين الاقتصادي والأمني في قمة لإحياء ذكرى مرور 50 عاما على الصداقة والتعاون.



وأشار مسئولون بالحكومة اليابانية إلى أنه بعد الاجتماع في طوكيو، سيصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظراؤه في آسيان "بيان رؤية مشتركة" وخطة تنفيذ توضح مجالات التعاون المستقبلية، مثل الأمن البحري وسلاسل التوريد.



وأضاف المسؤولون أن الزعماء سيعلنون أيضا عن إطلاق مبادرة جديدة لصناعة السيارات من الجيل التالي تهدف إلى رسم استراتيجيات لتمكين الآسيان من الاستمرار في كونها المركز العالمي لإنتاج وتصدير السيارات.



وأوضحوا أنه من بين الجهود الجديدة الأخرى لتعزيز الاقتصاد في المنطقة، دعم الشركات الرقمية الناشئة بالإضافة إلى تسريع الاستثمار العام والخاص لتحقيق إزالة الكربون.



ومن جانبه، قال كيشيدا - في بداية المحادثات - "سنعمل بشكل أوثق من أي وقت مضى لخلق مستقبل مستدام ومزدهر معا على أساس الثقة بين اليابان والآسيان"، مضيفا "أننا نواجه قضايا معقدة مثل تغير المناخ والتباين الاقتصادي"، كما أعرب عن أمله في إجراء مناقشات صريحة مع زعماء آسيان للتوصل إلى تعاون ملموس بينهم.



ومن المقرر أن يعقد كيشيدا والرئيس الإندونيسيجوكو ويدودو، اللذان يشغلان منصب الرئيسين المشاركين، مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد القمة.

يأتي هذا التجمع في الوقت الذي تعزز فيه طوكيو علاقاتها مع الدول النامية والناشئة التي يطلق عليها مجتمعة "الجنوب العالمي"، بما في ذلك أعضاء الآسيان، للاستفادة من نموها في الوقت الذي تحاول فيه مواجهة النفوذ الاقتصادي والعسكري المتزايد للصين.