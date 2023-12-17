انخفاض تبرعات مؤسستهما الخيرية.. خبيرة ملكية: هارى وميجان أسوأ أعداء لنفسهما

كتبت : شيماء عبد المنعم

قالت الخبيرة الملكية أنجيلا ليفين فى تقرير جديد، إن دوقة ساسكس ميجان ماركل، والأمير هارى، هما "أسوأ أعداء" لنفسهما، وذلك تعليقًا علي تقرير نشر بموقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية، يفيد بأن مؤسسة دوق ودوقة ساسكس أرتشويل عانت من انخفاض التبرعات بمقدار 8.7 مليون جنيه إسترلينى.

فحسب التقرير تلقت مؤسسة هارى وميجان ماركل الخيرية 1.6 مليون جنيه إسترلينى فقط من اثنين من المانحين الأثرياء العام الماضى، وأصدر الزوجان الملكيان المقيمان فى كاليفورنيا التقرير السنوي لمؤسستهما الخيرية وفيلمًا ترويجيًا جذابًا يظهر أعمالهما الجيدة فى عام 2023 على موقعهما على الإنترنت منتصف الأسبوع الماضى.



ميجان وهاري

وقالت أنجيلا عن هذا التقرير "إنهم (ميجان وهارى) أسوأ أعداء لأنفسهم.. يدمران أنفسهما بسبب الجدل المثار حولهما"، في حين أكد تقرير آخر أن ميجان ماركل تعمل على فصل الأمير هارى تدريجيًا عن خططها المهنية الشخصية - كما يقول أحد الخبراء - حيث تريد دوقة ساسكس، التى تعيش عصر النهضة على غرار بيونسيه فى هوليوود، من زوجها أن يحفر مكانته الخاصة لتجنب الخلافات.

ميجان وهاري

كما تساءل ريتشارد كاى فى برنامج "Palace Confidential": "هل هذا بسبب رغبتها فى إعطاء مساحة أكبر لـ هارى الذى كان لديه الكثير من الأخبار ليكشف عنها هذا العام بكتابه حول عائلته؟"، ويضيف: "ربما أرادت أن تضع القليل من المساحة بين ما كان سيقوله وما ستفعله بعد ذلك، ولم تكن تريد تشويه علامتها التجارية .

وتابع: "ومع ذلك، ما هي علامتها التجارية، وهل ستظل هذه العلامة التجارية موجودة؟ كلما طالت فترة غيابها عن أعين الجمهور، أصبح من الصعب إطلاقها".