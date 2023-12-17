اليوم السابع
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الأحد، 17 ديسمبر 2023 08:03 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليمن وأمريكا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

الأحد، 17 ديسمبر 2023 08:00 ص
اليمن وأمريكا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى العليمى
أ ش أ

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بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فايجن سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.
 
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - المستجدات المحلية بما في ذلك جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز مسار هذه الإصلاحات، والإجراءات الحكومية لاحتواء التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.






اليمن

الرئاسى اليمنى

رشاد العليمى

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