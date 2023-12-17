اليوم السابع
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الوحدة المحلية بنجع حمادى تشن حملة إزالة إشغالات بالشوارع

الأحد، 17 ديسمبر 2023 12:48 م
الوحدة المحلية بنجع حمادى تشن حملة إزالة إشغالات بالشوارع حملة إزالة إشغالات بالشوارع
قنا ـ صابر سعيد

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بقنا، حملة إزالة إشغالات بناء على تعليمات أشرف أنور، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي.
 
وقال أنور، إن الحملة استهدفت شوارع المدينة "خلف بنك القاهرة وشارع 30 مارس والطريق السريع وأسفل الكوبرى ومنطقة المجتمع الجديد وشارع 15 مايو، ومنطقة المحكمة وخلف بيع المصنوعات"، وذلك لرفع جميع الإشغالات وإزالة المعوقات والباعة الجائلين الغير ملتزمين المتواجدين بالشوارع الرئيسية والفرعية التي تعرقل سير المارة والسيارات.
 
وأكد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إن رفع الإشغالات يأتي أيضا حفاظا على المنظر الجمالي والحضاري للمدينة.
 
 
 
 






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