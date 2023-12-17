المصلون فى المسجدين الحرام والنبوى يؤدون صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل

إيمان حنا

أدى المصلون فى المسجد الحرام والمسجد النبوى عقب صلاة الظهر، اليوم الأحد، صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتوجه جميع المصلين بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لبلده والأمتين الإسلامية والعربية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه أمس السبت، بإقامة صلاة الغائب على الأمير الراحل فى الحرمين الشريفين بعد صلاة الظهر اليوم.

وعلى الصعيد نفسه، قد أدى المصلون فى كافة مساجد الكويت اليوم الأحد عقب صلاة الظهر مباشرة صلاة الغائب على الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكانت وزارة الأوقاف الكويتية قد وجهت أمس السبت كافة مساجد الكويت بأداء صلاة الغائب على الأمير الراحل، معربة فى الوقت ذاته عن أحر التعازى إلى أهل الكويت قيادة وحكومة وشعبا فى هذا المصاب الجلل.

ويستقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، غدا، التعازى فى قصر بيان، وتستمر التعازى حتى الثلاثاء، فى هذا السياق بدأ اليوم توافد القادة والزعماء لتقديم واجب العزاء فى الأمير الراحل.