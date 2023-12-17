المصريون أنفقوا 5.5 مليار جنيه على أدوية الحموضة.. اعرف طرق علاجها منزليًا

أصدرت إحدى المؤسسات المتخصصة في رصد مبيعات الدواء في السوق المصرية، تقريرًا يشير إلى أن أكثر الأدوية التى ينفق عليها المصريون هى مضادات الحموضة فى المرتبة الأولى، وفي التقرير التالي نتعرف على طرق منزلية لعلاج الحموضة.

وبحسب المؤسسة أنفق المصريون 5.5 مليار جنيه خلال عام واحد فقط تحديدًا في الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، على 5 أدوية فقط، أهمهما أدوية الحموضة والمضادات الحيوية وحقنة علاج الجلطات.

طرق منزلية لعلاج الحموضة 1. احتفظ بمذكرة طعام وتجنب الأطعمة المحفزة بحسب موقع methodist houston "يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تؤدي إلى ارتجاع حمض المعدة والحموضة، وتؤدي هذه الأطعمة إلى حرقة المعدة عن طريق تقليل ضغط العضلة العاصرة للمريء، ما يسهل ارتداد المحتويات الحمضية إلى المريء، يمكنك المساعدة في تحديد الأطعمة المحددة التي من المرجح أن تسبب لك المشكلات عن طريق الاحتفاظ بمذكرات الطعام والأعراض، بمجرد التعرف عليها، تجنب هذه الأطعمة والمشروبات كلما أمكن ذلك.

2. تجنب النوم مباشرة بعد تناول الطعام النوم ومعدتك مليئة بالطعام يمكن أن يؤدي إلى ارتجاع حمض المعدة ويجعل أعراض الحموضة أسوأ، تجنب تناول الطعام خلال 2-3 ساعات من موعد نومك حتى يتوفر لمعدتك متسع من الوقت لتفرغ محتوياتها.

3. مقاومة الرغبة في الإفراط في تناول الطعام وجود كمية كبيرة من الطعام في معدتك قد يزيد الضغط على الصمام الذي يمنع حمض المعدة من الوصول إلى المريء، ما يزيد من احتمالية ارتجاع الحمض وحرقة المعدة.

4. اتخذ خطوات لإنقاص الوزن الوزن الزائد يضع ضغطًا إضافيًا على معدتك، مما يزيد من خطر الإصابة بالارتجاع الحمضي وحرقة المعدة، إن تناول نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا هما أول خطوتين للحفاظ على وزن صحي وفقدان الوزن الزائد. 5. ارفع رأس سريرك إن رفع رأسك وصدرك أعلى من قدميك أثناء النوم يمكن أن يساعد في منع وتخفيف الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة، يمكنك القيام بذلك عن طريق رفع رأس سريرك باستخدام كتل أسفل أعمدة السرير أو باستخدام إسفين إسفنجي يوضع أسفل المرتبة، احذر من تكديس الوسائد، لأن هذا عادة لا يكون فعالاً وقد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

6. ارتداء الملابس الواسعة إذا كنت عرضة للحموضة، فقد تساهم الأحزمة والملابس الضيقة التي تضغط على معدتك في ظهور الأعراض.