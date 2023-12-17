اليوم السابع
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المجلس القومي للمرأة يهنئ ابتسام زايد لتتويجها بذهبية الدراجات ببولندا

الأحد، 17 ديسمبر 2023 12:54 م
المجلس القومي للمرأة يهنئ ابتسام زايد لتتويجها بذهبية الدراجات ببولندا مايا مرسى
كتب محمود راغب

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تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى اللاعبة ابتسام زايد لتتويجها بذهبية بطولة الجائزة الكبرى العالمية للدراجات داخل المضمار ببولندا في سباق الملاحقة .
 
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا الفوز المشرف للبطولة ابتسام زايد التي رفعت اسم مصر عاليا فى المحافل الرياضية العالمية، مؤكدة أنه يعد انتصارا جديدا لفتيات مصر.
 
من الجدير بالذكر أن ابتسام  زايد تشارك في البطولة في إطار الاستعداد للتأهل لأولمبياد باريس 2024، وتقام البطولة بمشاركة، مصر، فرنسا، أوكرانيا، سلوفاكيا، تركمستان، بالإضافة إلى بولندا البلد المستضيف.
 
 






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