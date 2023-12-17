اليوم السابع
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الرعاية الصحية بأسوان تنظم يوم توعية طبيا لأهالى قرية الكرور.. صور

الأحد، 17 ديسمبر 2023 02:23 م
الرعاية الصحية بأسوان تنظم يوم توعية طبيا لأهالى قرية الكرور.. صور جانب من الفعاليات
أسوان – عبد الله صلاح

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نظمت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، يوم توعية طبيا لأهالى قرية الكرور بمدينة أسوان، وذلك بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدنى، تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفى، مدير فرع الهيئة الرعاية الصحية بأسوان.

وأكدت الدكتورة هبة الله حجاجى، مدير إدارة التوعية والمبادرات بأسوان، أن الفاعليات تضمنت عدد من الخدمات الطبية والتوعية، شملت ندوات تثقيفية عن خطورة الإسراف فى استخدام المضادات الحيوية على صحة المرضى، والتوعية بأهمية استخدام المضادات الحيوية فقط عند الضرورة، وتحت إشراف الطبيب المختص، وذلك لتجنب حدوث أى مضاعفات صحية، بالإضافة لفحص الأمراض المزمنة، حيث تم فحص الأهالى للكشف عن الأمراض المزمنة مثل السكرى والضغط.

وأضافت هبة حجاجى، أنه تم أيضاً إجراء فحوصات كورونا للمواطنين، وذلك للتأكد من سلامتهم من الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى تقديم المشورة الطبية حول فيروس نقص المناعة المكتسبة، وعمل الفحوصات الطبية له.

ومن جانبهم، أعرب الأهالى عن سعادتهم بتنظيم هذه القافلة وساهمت فى تقديم الخدمات الطبية وفى رفع مستوى الوعى الصحى لديهم.

المشاركون
المشاركون

 

جانب من التوعية
جانب من التوعية

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

جانب من الفحص الطبى
جانب من الفحص الطبى

 

وحدة طب أسرة الكرور
وحدة طب أسرة الكرور

 







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