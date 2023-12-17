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الرئيس السيسي للشيخ مشعل الصباح: تمنياتنا باستكمال مسيرة تقدم ونماء الكويت

الأحد، 17 ديسمبر 2023 07:08 م
الرئيس السيسي للشيخ مشعل الصباح: تمنياتنا باستكمال مسيرة تقدم ونماء الكويت الرئيس السيسي والشيخ مشعل الصباح
كتب محمد الجالى

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قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بدولة الكويت، العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان، حيث التقى بأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الجديد، معرباً عن خالص التمنيات له بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء بالبلاد.
 
 
كان الرئيس السيسى، نعى الزعيم الفقيد، مثمناً ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، كما تم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية.
 






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