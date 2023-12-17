الرئيس السيسى يتوجه إلى الكويت اليوم لتقديم واجب العزاء فى الشيخ نواف (إنفوجراف)

صرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة، لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية بالأمس.



الرئيس السيسى يتوجه إلى الكويت اليوم لتقديم واجب العزاء فى الشيخ نواف الأحمد