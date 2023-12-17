اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 ديسمبر 2023 05:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يتوجه إلى الكويت اليوم لتقديم واجب العزاء فى الشيخ نواف (إنفوجراف)

الأحد، 17 ديسمبر 2023 04:46 م
الرئيس السيسى يتوجه إلى الكويت اليوم لتقديم واجب العزاء فى الشيخ نواف (إنفوجراف) الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة، لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية بالأمس.
 
الرئيس السيسى يتوجه إلى الكويت اليوم لتقديم واجب العزاء فى الشيخ نواف الأحمد
الرئيس السيسى يتوجه إلى الكويت اليوم لتقديم واجب العزاء فى الشيخ نواف الأحمد
 
كان الرئيس السيسى، نعى الزعيم الفقيد، مثمناً ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، كما تم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية.
 

 







الرئيس السيسى

الكويت

الشيخ نواف الأحمد

أمير الكويت الراحل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة