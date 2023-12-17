"الجنايات" تقضي بالمؤبد لبائع خضار لحيازته 13 قطعة حشيش في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "م.ر.ا" بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 26623 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقي، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت لقيام المتهم " م.ر.ا" بائع خضار ، بالاتجار في المواد المخدرة ، وعقب اتصال هاتفي بقيام المتهم بالترويج للمواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده وابصرته يروج تلك المواد لأحد عملائه بمقابل نقدي ،فتم ضبطه واستخلص منه حافظة بلاستيكية من يده ،وبفضها تبين أنها تحوي على عدد 13 قطعة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، و بمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.