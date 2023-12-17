الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخططات الرسمية لقرية ميت فارس بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، بتعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت فارس التابعة لمركز ومدينة بني عبيد، وهو القرار الذي حمل رقم 1093 لسنة 2023، والذي جاء فيه أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قـانون نظـام الإدارة المحليـة، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانيـة المـشكلة بقـرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015، حيث جاءت المادة الاولي:

تُعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت فارس التابعة لمركز ومدينة عبيد على النحو التالى . يتم تغيير استعمال الموقع محل الطلب من سكنى مقترح إلى دينى ، ليتوافق مـع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيـق الاشـتراطات البنائيـة والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكـام القـانون رقـم 119لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلـك بمـا لا يتعـارض مـع المخطـط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

المادة الثانية يعتبر محضر اجتماع اللجنـة العليـا للتخطـيط والتنميـة العمرانيـة مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.

المادة الثالثة على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القـرار كـل فيمـا يخـصه ، ويعمل به من تاريخ صدوره.