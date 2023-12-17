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الأدلة الجنائية: لا شبهة فى حريق ورشة نجارة بالأميرية

الأحد، 17 ديسمبر 2023 02:06 م
الأدلة الجنائية: لا شبهة فى حريق ورشة نجارة بالأميرية سيارات الحماية المدنية
كتب ـ عبد الله محمود

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كشف تقرير الأدلة الجنائية المبدئى حول واقعة نشوب حريق فى ورشة نجارة بمنطقة الأميرية، أن سبب الحريق هو ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.
 
البداية كانت بنشوب حريق داخل ورشة نجارة بشارع الفردوس بحى الأميرية، تم محاصرة ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد النيران والسيطرة عليها دون وقوع إصابات.
 
وأمرت النيابة العامة بسرعة إرسال تقرير مفصل للمعمل الجنائى، الذى أثبت أنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة، وأن الحريق نتج بسبب زيادة الأحمال.
 
 






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