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اشتباكات عنيفة بالرشاشات بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية فى حى الشجاعية

الأحد، 17 ديسمبر 2023 11:44 ص
اشتباكات عنيفة بالرشاشات بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية فى حى الشجاعية العدوان الاسرائيلى على غزة
كتب أحمد جمعة

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تتصدى الفصائل الفلسطينية في غزة لمحاولة تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي غزة، بحسب ما أكدته مصادر صحفية فلسطينية لـ"اليوم السابع".

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 19 ألف شهيد وأكثر من 50 ألف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.







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