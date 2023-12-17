اسمع أحلى مواويل لفرقة الشرقية للموسيقى والغناء الشعبى بعروض مبهرة.. فيديو

الشرقية- إيمان مهنى

فرقة الشرقية للموسيقى والغناء الشعبى، بقصر ثقافة الزقازيق، وحدة من الفرقة، التى تهدف للحفاظ على الغناء الشعبى الأصيل والمواويل التراثية، فهى تضم مجموعة من كبار الفنانين الشعبين والعازفين المخضرمين من أبناء المحافظة.

وشارك اليوم السابع، الفرقة إحدى حفلاتها، قال الفنان صبرى رفاعى المسئول الفنى عن الفرقة، أنها تأسست فى عام 2017، بغرض الحفاظ على التراث الشعبى الشرقاوى والآلات الشعبية، مثل الكولا والمزمار والطبل البلدى والكمنجة، وهى تضم عدد الأعضاء 24 عضوا، تم اختيارهم من أجود الفنانين الشعبيين بالمحافظة، لافتا إلى أن الفرقة تحافظ على الزى الشرقاوى، مشيرا أنهم شاركوا فى العديد من مهرجانات والحفلات والمناسبات بدعم من هيئة قصور الثقافة.

ويكمل المطرب جمال التهامى، من مؤسسى الفرقة، وأنه وزملاءه يقدمون الموال والأغنية الشعبية وليست الإذاعية التى معظم تحدث فى الحكمة مثل الصاحب والزمن والمواقف الإنسانية المختلفة، فضلا عن الغزل، ﻻفتا أنه ولد فى أسرة فنية والدة فنان شعبى، وتعلم أصول الفن الشعبى على يده، ويغنى منذ نحو 50 عاما.

ويضيف المطرب محمد الأخرس، أنه يقدم مواويل الشعيبة، منذ عمر 9 سنوات، فى فرقة الفنان الشعبى الرئيس محمود عبد الفتاح، ويكمل المطرب رؤوف الباشا، نحافظ على الزى الشرقاوى الشعبى كواحدة من سمات الفرقة، لافتا أنه من الأعضاء الذين ضمهم منذ بداية الفرقة.

أما الآلات الموسيقية الشعيبة، الفنان حافظ عبد السلام أحد أهم عازفى الكمان فى محافظة الشرقية، حيث بدأت رحلة عشقه لها منذ عام 1960، حيث درسها فى معهد الفنان إلياس للموسيقى بشبرا، وانطلق فى العزف بعدد من الفرق بقصور الثقافة منها فرقة فاقوس، وأخيرا انضم لفرقة الشرقية قبل نحو 3 سنوات، ويكمل عبد الله النشوى عازف كولا، أنها يعزفها منذ كان فى عمر 15 عاما، وشارك فى عدد من الفرق الشعبية، أنه تم اختياره كعضوا منذ نحو 5 سنوات، مؤكد أن الحفلات بفرق قصور الثقافة تكون لها طابع خاص، وتتعامل مع جمهور متذوق للفن الأصيل، ويكمل محمود عبد الرحمن عازف إيقاع أنه يعشق الإيقاع لكنه لا يعزفه إلا فرقة الفن الشعبى الأصيل أو مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبده أبو نوفل الطبل البلدى، أنها مهنة ورثها عن والده وجدة، وتم اختيار ضمن عازفين الإيقاع المميزين، عبد الباسط عازف رق ودوق من الأعضاء المؤسسين للفرقة، والعازف المزمار عمرو مصطفى الشرقاوى، يؤكد أنه انضم للفرقة منذ ثلاث سنوات، ومؤكد أنه خلال تلك الفترة استفاد العديد من الخبرات

وتضم الفرقة عددا من أصوات النسائية الأصلية منهم الفنانة ثناء محمد، أن كان لديها الموهبة ولكن انضمامها للفرقة ساهم بشكل كبير فى تنمية موهبتها، تضيف جيهان أحمد، أنها موهبتها كان مدح الرسول عليه السلام، وجاءت لقصر الثقافة لتنميتها، كما أنها تشارك أيضا بأغان قديمة مثل الفنان فاطمة عيد من أشهرها أغنية "اشيك للقاضى ياللى ظلمني"، واكدت جيهان أبوالخير، أنها استفادت بشكل كبير من البروفات، التى تجرى ثلاث مرات بالاسبوع، لثقل مواهبهم، وأصبحت تؤدى فرقة غنائية.