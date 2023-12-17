استكمال محاكمة نجار وعامل جراج لاتهامهما بخطف قهوجى

كتب أحمد إسماعيل

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة الأحد، محاكمة نجار وعامل جراج لاتهامهما بخطف قهوجي وإجباره بالتوقيع علي 7 إيصالات أمانة، بمنطقة بالوراق.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1487 لسنه 2023 لجنح الوراق، أن المتهمين "م. أ. م" نجار باركيه 32 سنة، " م . ص. م" عامل جراح 34 سنة، وجهت إليهم تهمه خطف شخص بالإكراه، وذلك على خلفية التحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بخطف المجني عليه " بطريق التحاليل والإكراه، بأن قاموا باستدراجه بواسطة إحدى السيدات مجهولة الهوية بأن قامت بمهاتفته وايهامة باجراء علاقة عاطفية معه، واتفقا بالتقابل بإحدى الوحدات السكنية وعليه انتقل المجنى عليه إلى المكان المتفق عليه سلفاً، ففوجئ بهم مشهرين بوجه سلاح أبيض (مطواة) احراز الأول، واقتياده إلى أحدى الجراجات المطلة على نهر النيل.

كما وجهت للمتهمين، تهمه أكراه المجني عليه بالقوة والتهديد على التوقيع على سندات مثبتة لدين وهي عبارة (7) إيصالات أمانة، وذلك بأن اختطفوه واحتجزوه بإحدى الأماكن ( جراج)، التي أعدوها لذلك الغرض واشهروا بوجهه أسلحة بيضاء.

كما ضربا عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك مستخدمين أيديهم محدثين به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً، كما وجهت إليهم تهمه أحراز أسلحة بيضاء مطواة - سكينتين، بدون ترخيص ودون مسوغ قانوني.

وشهد المجني عليه "عيد عبد المقصود" 34 سنة قهوجي، في تحقيقات النيابة العامة، بانه على إثر اتصال هاتفي بإحدى السيدات مجهولة الهوية بإيهامه لإقامة علاقة عاطفية، اتفقا على التقابل بإحدى الوحدات السكنية، وعليه توجه للمكان المتفق عليه سلفاً، وبدلوفه فوجئ بتواجد المتهمان وأخر مجهول قاموا بالتعدي عليه بالضرب بأيديهم واحداث اصابته الثابتة بالتقرير الطبي، وخطفه واقتياده إلى احدى الجراجات المطلة على نهر النيل تحت تهديد سلاح أبيض (مطواة)، واحتجازه مدة يوم تقريباً وحال ذاك أشهر المتهمين بوجهه السلاح الأبيض (سكينتين).