استشارى نساء يوضح أفضل المكملات الغذائية بعد انقطاع الطمث

كتبت إيناس البنا

تعد مرحلة انقطاع الطمث من المراحل المهمة في حياة المرأة لأنها تعتبر فترة انقطاع هرمونات الأنوثة لديها، أبرزها هرمون الأستروجين الذى يلعب دورًا كبيرًا في تدعيم صحة المرأة بصورة كبيرة.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو الهلالى استشارى أمراض النساء والتوليد جامعة عين شمس، أن انقطاع الطمث هى عملية طبيعية تحدث للمرأة عادةً بين سن 45-55 عامًا، وتعرف تلك الفترة عندما يمر 12 شهرًا دون حدوث دورة شهرية، وخلال هذا الوقت تتعرض السيدة لعدد من الأعراض مثل الهبات الساخنة وتغيرات المزاج وصعوبة النوم وزيادة أو انخفاض الوزن.

وأضاف استشارى أمراض النساء في تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه على الرغم من أننا نوصى بالحصول على الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم من خلال النظام الغذائي الصحى، إلا أنه في بعض حالات النقص مثل انقطاع الطمث يمكن للمكملات الغذائية أن تكون بديل صحى تحت إشراف الطبيب.

وأوضح أن هناك عدد من المكملات والأطعمة الغنية بالفيتامينات الهامة لصحة المرأة خلال تلك المرحلة أههما الكالسيوم حيث تحتاج المرأة من 1000 إلى 1200 ملليجرام من الكالسيوم يوميًا، لأن انخفاض هرمون الأستروجين بالجسم يؤثر على صحة وكثافة العظام، بالإضافة إلى فيتامين د الذى لا يقل أهمية عن الكالسيوم فبدونه لا يستطيع الجسم امتصاص الكالسيوم، وتكون نسبته المطلوبة من 600 إلى 800 وحدة دولية حسب العمر.

أحد المكملات الأخرى المهمة أوضح استشارى أمراض النساء أن مكملات الجنسينج أثبتت أنها قد تساعد في التغلب على تقلبات المزاج واضطرابات النوم، بالإضافة إلى مكملات أوميجا 3 التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب وتقليل الالتهابات، وهذا مهم بشكل خاص أثناء انقطاع الطمث.