وقال ممثل الشركة، وفقا لوكالة تاس الروسية، "إن شركة غازبروم تزود أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بالكمية التي أكدها الجانب الأوكراني عبر محطة سودجا لضخ الغاز البالغة 42 مليون متر مكعب بحلول 17 ديسمبر، وقد تم رفض طلب إنشاء محطة ضخ الغاز سوكرانوفكا".

ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لتزويد أوروبا بالغاز الروسي. وتم تعليق الضخ عبر نورد ستريم بالكامل .

وفي مايو 2022، قال مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا إنه سيعلق تدفق الغاز إلى أوروبا عبر نقطة عبور سوخرانوفكا بسبب قوة قاهرة حيث يُزعم أن الشركة غير قادرة على التحكم في محطة ضغط الغاز نوفوبسكوف في جمهورية لوهانسك الشعبية ومع ذلك، لم ترَ الشركة الروسية أي دليل على القوة القاهرة- على حد قول تاس.