إسرائيل تعزل المعتقل الأسير مروان البرغوثى وترفض الإفصاح عن مكانه

كتب أحمد جمعة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال ترفض الإفصاح عن مكان عزل الأسير القائد مروان البرغوثي بعد نقله من معتقل عوفر، وعزله منذ ما يزيد على أسبوع.

وحملت المؤسسات الفلسطينية التي تتابع أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال في بيان صحفي صادر عنها، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل القائد مروان البرغوثي.

وأضاف البيان: "إدارة السجون أدعت وجود المعتقل البرغوثي في معتقل عزل (أيالون– الرملة)، واتضح لاحقا أنه نقل إلى عزل معتقل ريمونيم".

يشار إلى أن المعتقل مروان البرغوثي من بلدة كوبر قرب رام الله والبيرة، ومعتقل منذ 15 أبريل 2002، ويُعتبر أول نائب فلسطيني، وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة "فتح" تعتقله سلطات الاحتلال، وتحكم عليه بالسجن خمسة مؤبدات و40 عاما، ويعد البرغوثي أحد أبرز القيادات الفلسطينية التي ترى أصوات واسعة أنه قادر على توحيد صفوف الفلسطينيين ودفعهم للاتفاق على رؤية وطنية موحدة.