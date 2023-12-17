إزالة أعمال بناء مخالف فى المهد بالمنيرة الغربية

كتبت - مرام محمد

شن حي المنيرة الغربية حملة للتصدى لمخالفات البناء واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بضرورة التصدى بكل حسم لمنع التعديات بالبناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

رصد الحي أعمال بناء مخالف في المهد بعقار في شارع هاشم الفخراني، وعلى الفور تمت الإزالة الفورية للسقف المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك تحت إشراف رمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية.

جديرٌ بالذكر، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي على الرقعة الزراعية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بوضع هذا الملف على رأس أولوياتهم، مؤكدًا على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأى أعمال بناء جديد مخالف وعلى مدار الساعة.