إجراءات جديدة لـ"الكهرباء" لخفض نسبة الفقد.. أهمها إلغاء نظام الممارسة

كتبت رحمة رمضان

تواجه وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى شركاتها التابعة من خلال مجموعة من الآليات لمواجهة سرقات التيار الكهربائي وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء بهدف تقليل حجم الخسائر المادية التي تتكبدها الدولة.

وفيما يلي أهم الإجراءات..

1- تكثيف حمالات ضبط سارقى التيار بواسطة العاملين بشركات توزيع الكهرباء ممن لهم حق الضبطية القضائية بالإضافة إلى حملات مباحث شرطة الكهرباء.

2- تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بشن حملات مكثفة لضبط سارقي التيار الكهربائي على مدار الساعة و تسجيل واقعة السرقة بالفيديو.

3- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين.

4- إلغاء التعامل بنظام الممارسة للمخالفين و سارقي التيار الكهربائي وتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع إجبارى بما فيهم من لم يقدم على طلب تركيب عداد.

5-انتهت الشركة القابضة للكهرباء من تركيب 3 ملايين عداد كودى مسبوق الدفع بالمبانى العشوائية و المخالفة حتى الآن.