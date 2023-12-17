أستراليا تصدر تحذيرًا من الفيضانات للمناطق الشمالية بولاية كوينزلاند

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حثت السلطات الأسترالية، اليوم الأحد، آلاف المواطنين في شمال ولاية "كوينزلاند" على الانتقال إلى أراضٍ مرتفعة؛ بسبب مخاطر الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وأوضحت السلطات في كوينزلاند- وفقا لما ذكره راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا)- أن فيضانا رئيسيا يجتاح بعض ضواحي مدينة "كيرنز"، وهي مركز سياحي يقطنه قرابة 17 ألف شخص وتقع على بعد 1700 كيلومتر من شمال مدينة "بريزبن" عاصمة ولاية كوينزلاند.

وأصدرت خدمات كوينزلاند للإطفاء والطوارئ تحذيرات لأجزاء من شمال الولاية- عبر موقعها الإلكتروني- قائلة إن هذه المناطق تواجه خطر الفيضانات مع اقتراب المد العالي واستمرار هطول الأمطار، ونصحت السكان بالانتقال إلى أراضٍ مرتفعة الآن.

وتنجم الفيضانات عن الهطول الغزير للأمطار الذي حدث في أعقاب الإعصار المداري السابق "جاسبر" الذي ضرب المنطقة، الأسبوع الماضي، وتسبب في حدوث عمليات إجلاء وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف.

كما حذر مكتب الطقس في بريطانيا، من هطول الأمطار الغزيرة في مختلف أنحاء شمال غرب إسكتلندا.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن السلطات أصدرت تحذيرا من اللون الأصفر والبرتقالي بمعظم أنحاء إسكتلندا يستمر حتى منتصف الليل، إذ قد تتعرض تلك المناطق خلال يوم واحد لكمية أمطار تهطل عادة في شهر.

كما حذرت السلطات من احتمال انقطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن ارتفاع منسوب المياه قد يتسبب في مخاطر عدة على حياة المواطنين