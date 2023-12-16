“يابا مشتاق”.. أغنية لنجل الشهيد المصور الصحفى سامر أبو دقة قبل استشهاده.. فيديو

إيمان حنا

بعد ساعات قليلة من استشهاد المصور الصحفى سامر أبو دقة، أثناء قيامه بتغطية أحداث القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ضمن جرائم الاحتلال المتواصلة لأكثر من 3 أشهر فى غزة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أغنية للطفل زين نجل الشهيد سامر أبو دقة،

الأغنية التي تحمل اسم "يابا مشتاق" أهداها زين لوالده سامر أبو دقة قبل عامين ليعبر فيها عن اشتياقه له.

يشتهر الطفل أبو دقة باهتمامه بنشر الأغاني الوطنية، التي تتحدث عن فلسطين والصمود.

الشهيد سامر أبو دقة هو أب لثلاثة أولاد وبنت، من سكان بلدة عبسان الكبيرة في قطاع غزة، ويعمل مصورا لصالح قناة الجزيرة الفضائية منذ عدة أعوام.

وقد أعلنت وسائل الإعلام الفلسطينية ـ أمس الجمعة ـ استشهاد المصور الصحفى الفلسطينى بقناة الجزيرة سامر أبو دقة خلال تغطيته القصف الإسرائيلى على مدرسة فرحانة فى خان يونس فى قطاع غزة.