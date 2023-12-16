يضم 8 أحواض كل واحد ينتج 7 أطنان.. أبرز المعلومات حول مشروع المزارع السمكية بزراعة مشتهر

القليوبية إبراهيم سالم

حرصت جامعة بنها بقيادة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، علي تأهيل المزارع السمكية بكلية الزراعة بمشتهر، اقدم كلية زراعة بمصر، كمساهمة منها وتأكيدا علي دورها المجتمعي في سد الفجوة الغذائية، وتوفير أنواع البروتين الغذائي لأبناء القليوبية والمحافظات المجاورة.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول مشروع المزارع السمكية بكلية الزراعة بمشتهر، والتي جاءت علي النحو التالي:

- تقام المزارع السمكية بكلية الزراعة بمشتهر على مساحة 1200 متر مربع.

- يضم مشروع المزارع السمكية بجامعة بنها 8 أحواض للاستزراع السمكي.

- بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 3.5 مليون جنيه تم تدبيرها من التمويل الذاتى للجامعة.

- تستخدم المزراع السمكية للتدريب العملى وإنتاج مجموعة من أنواع الأسماك المنتقاة.

- يستهدف المشروع المساهمة فى سد حاجة المجتمع المحلى من الأسماك.

- ينتج الحوض الواحد من 7 إلى 10 أطنان من السمك فى الدورة الواحدة.

بسم المشروع الصوب الزراعية الملحقة بالمزارع السمكية وعددها 3 صوب للإنتاج الزراعى.

- تبلغ مساحة مشروع الصوب 3600 متر مربع بتكلفة 1.5 مليون جنيه من التمويل الذاتى للجامعة.

- تستخدم الصوب فى زراعة مختلف المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة باستخدام التكنولوجيات الحديثة فى الزراعة بدون تربة.