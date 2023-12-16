يربط بين شمال وجنوب الجيزة.. مناطق حيوية يخدمها محور عمرو بن العاص الجديد

كتبت – مرام محمد

اقترب موعد تشغيل عدد من قطاعات محور عمرو بن العاص الجديد، ثاني محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر، مما سيحقق انسيابية في الحركة المرورية بالعديد من القطاعات التي تعاني من تكدسات مرورية وفتح شرايين مرورية جديدة تقلل من المسافات وأزمنة الرحلات بمحافظة الجيزة.

تشمل القطاعات التي تم الانتهاء منها بمسار المحور ومؤهلة للسير، مطلع محور عمرو بن العاص باتجاه طريق المريوطية والطريق السياحي ومسار المحور من منطقة الإخلاص وحتى منزل المحور بشارع الشيخ أحمد نصر بالهرم.

يربط محور عمرو بن العاص الجديد بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4.5 كم، وعرض 12 حارة مرورية، كما يشمل إنشاء كوبرى علوى بعرض 21.5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، وأعمال الربط مع الطريق الدائرى، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالى أطوال كبارى 4.9 كم.

يحقق المحور الجديد انسيابية في الحركة المرورية بالعديد من القطاعات التي تعاني من تكدسات مرورية ودعم الحركة وتخفيف الضغط المروري على مناطق العروبة والمريوطية والهرم وفيصل والمطبعة والشوارع المتفرعة منهم، حيث يتقاطع مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").