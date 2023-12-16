وزيرة التضامن تفتتح أحدث معامل تحاليل عينات الكشف عن تعاطي المخدرات لصندوق مكافحة الإدمان.. المعمل حاصل على شهادة الأيزو "9001".. ويفرق بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو تداخل أدوية في التحليل

كتب مدحت وهبة

نيفين القباج: المعمل يتضمن أحدث أجهزة التحاليل العالمية وفقا للمواصفات العالمية وحاصل على شهادة الأيزو "9001"



متابعة مدى التزام مرضى الإدمان بالأدوية خلال البرنامج العلاجي مجانا . افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى معمل التحاليل لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الخاص بتحليل عينات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة وحصل المعمل على شهادة الأيزو" 9001 " وفقا للمواصفات العالمية، حيث يتميز المعمل بوجود فريق فنى وإدارى على أعلى مستوى، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى واللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتنمية المجتمع بالوزارة ومستشار وزيرة التضامن لدعم خدمات الرعاية والتأهيل لذوى الإعاقة وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، أن معمل التحاليل لصندوق مكافحة الإدمان يتضمن أحدث أجهزة التحاليل من حيث جودة ودقة نتائج تحاليل الكشف عن تعاطى المواد المخدرة وانه وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار فيها ، يجرى معمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تحليل العينات التأكيدية للكشف عن تعاطى المخدرات بعد الكشف الاستدلالى للموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة ، حيث يلزم القانون الموظفين خلال حركة "الترقية أو النقل أو الانتداب" بإجراء التحاليل للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة ، كما يتم أيضا تحليل عينات الكشف عن المواد المخدرة لسائقى الحافلات المدرسية .

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن معمل التحاليل يتضمن أحدث الأجهزة العالمية لتحليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة ،حيث يتم إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرات للموظفين في الجهاز الإداري للدولة ،للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وفى حالة إيجابية العينة في الكشف الاستدلالي، يتم إرسال العينة الى المعمل للتحليل التأكيدي من خلال أحدث الأجهزة والذى يكشف كافة أنواع المواد المخدرة ،وعن ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطى مواد مخدرة مثل " الحشيش ، والهيروين وغيرها من أنواع المواد المخدرة الأخرى "، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جدول قانون المخدرات ،حيث تكشف الأجهزة بمعمل صندوق مكافحة الإدمان كافة التفاصيل الخاصة بعينات تحليل الكشف عن تعاطى المواد المخدرة ،وبالتالي تضمن دقة النتائج حيث تكشف نتائج التحاليل وجود مواد مخدرة أو أدوية مدرجة بجداول قانون المخدرات وتسطيع الأجهزة التفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو هناك دواء يتداخل في التحليل

وأوضح "عمرو عثمان" أنه من خلال أحدث الأجهزة العالمية بمعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يستطيع الصندوق متابعة مرضى الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق من حيث التأكد من مدى التزامهم بتناول الأدوية الخاصة بالبرنامج العلاجي من خلال تحليل عينات الكشف ومتابعة مراحل العلاج أول بأول ،أيضا متابعة المتعافين من تعاطى المواد المخدرة خلال جلسات الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي من خلال إجراء تحليل لعينات الكشف للتأكد من عدم عودتهم لتعاطى المواد المخدرة مرة الأخرى مما يساعد ذلك على استكمال البرنامج التأهيلي الحد من الانتكاسة.