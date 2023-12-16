وزارة الدفاع الروسية: تدمير 26 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليجرام، إن وحدات روسية مضادة للطائرات دمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، الجمعة.

وذكر بيان للوزارة أن عمليات الاعتراض تمت بين الساعة 8.30 و10.30 مساء (1730 و1930 بتوقيت جرينتش).