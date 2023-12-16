اليوم السابع
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وزارة الدفاع الروسية: تدمير 26 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

السبت، 16 ديسمبر 2023 01:00 ص
وزارة الدفاع الروسية: تدمير 26 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم حرب روسيا وأوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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قالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليجرام، إن وحدات روسية مضادة للطائرات دمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، الجمعة.

وذكر بيان للوزارة أن عمليات الاعتراض تمت بين الساعة 8.30 و10.30 مساء (1730 و1930 بتوقيت جرينتش).







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