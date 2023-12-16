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ملك الأردن ناعيا أمير الكويت الراحل: كان زعيما كرس حياته في خدمة بلده

السبت، 16 ديسمبر 2023 01:50 م
ملك الأردن ناعيا أمير الكويت الراحل: كان زعيما كرس حياته في خدمة بلده ملك الأردن
كتب عبد الوهاب الجندى

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نعى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، وفاة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح.

وقال الملك وفق بيان: نشاطر أشقاءنا في الكويت الأحزان بوفاة سمو الأخ الشيخ نواف الصباح. كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته، وعرفناه صاحب نخوة وحكمة ودؤوبا في تمتين العلاقات العربية. أحر التعازي لأخي الشيخ مشعل ولأسرته الكريمة وللشعب الكويتي العزيز

وقد أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت، عن عمر ناهز (86) عاما .

ونعى الشيخ محمد العبد الله الصباح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.
 






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