اليوم السابع
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مظاهرات فى إسرائيل تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وإطلاق سراح باقى الأسرى.. فيديو

السبت، 16 ديسمبر 2023 08:07 م
مظاهرات فى إسرائيل تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وإطلاق سراح باقى الأسرى.. فيديو مظاهرات فى إسرائيل
كتب محمد جمال

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شارك مئات الإسرائيليين فى مسيرة، مساء اليوم السبت، تطالب بإسقاط الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وإطلاق سراح باقي الأسرى فى غزة.
 
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن نحو ألف إسرائيلى تجمعوا  فى حيفا، ودعوا إلى التحرك الفورى للإفراج عن باقى الأسرى لدى حماس وإسقاط الحكومة".
 
 
ووفقا للصحيفة سار المتظاهرون من القاعة في وسط الكرمل إلى مفرق حوريف المغلق الآن جزئيا أمام حركة المرور.
 
وتوقعت الصحيفة أن يواصلوا لاحقا التظاهر في قيسارية.
 
 في الوقت نفسه، تجمع  العشرات من المتظاهرين عند تقاطع المرساة مطالبين بالإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين.






مظاهرات

تل أبيب

غزة

حيفا

نتنياهو




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