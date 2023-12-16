مظاهرات فى إسرائيل تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وإطلاق سراح باقى الأسرى.. فيديو

كتب محمد جمال

شارك مئات الإسرائيليين فى مسيرة، مساء اليوم السبت، تطالب بإسقاط الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وإطلاق سراح باقي الأسرى فى غزة.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن نحو ألف إسرائيلى تجمعوا فى حيفا، ودعوا إلى التحرك الفورى للإفراج عن باقى الأسرى لدى حماس وإسقاط الحكومة".

💥In Tel Aviv, insistent calls for Netanyahu's ouster. pic.twitter.com/1JR0O3PEOw — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي💙 (@NTarnopolsky) December 16, 2023

ووفقا للصحيفة سار المتظاهرون من القاعة في وسط الكرمل إلى مفرق حوريف المغلق الآن جزئيا أمام حركة المرور.

وتوقعت الصحيفة أن يواصلوا لاحقا التظاهر في قيسارية.

في الوقت نفسه، تجمع العشرات من المتظاهرين عند تقاطع المرساة مطالبين بالإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين.